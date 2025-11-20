Μετά τα εντυπωσιακά «διπλά» σε Παρίσι και Μαδρίτη, ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε το σερί νικών του στην EuroLeague, επικρατώντας της Dubai BC με 103-82 στο «θερμό» Telekom Center Athens για την 12η αγωνιστική.

Ο Κώστας Σλούκας ηγήθηκε της ομάδας( 15 πόντους), σκοράροντας κρίσιμα καλάθια σε ένα σερί που έτρεξε ο Παναθηναϊκός από τα μέσα της τρίτης περιόδου, αποκτώντας διψήφια διαφορά και διατηρώντας την μέχρι το τέλος.

Ο Κένεθ Φαρίντ ανέλαβε τον ρόλο του αμυντικού ηγέτη, με τέσσερις τάπες στο πρώτο ημίχρονο.

Οι Κέντρικ Ναν (22 πόντοι) και Τζέριαν Γκραντ (15 πόντοι) πρόσφεραν σημαντική βοήθεια στο σκοράρισμα μετά την ανάπαυλα.

Ανησυχία προκάλεσε ο Τζέντι Όσμαν, που αποχώρησε στο 8ο λεπτό λόγω διαστρέμματος στον αριστερό αστράγαλο.

Θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε έτσι στο 8-4 (5-1 εντός και 3-3 εκτός έδρας), ενώ η Dubai BC που έχασε την παραμονή του αγώνα τον Ντουέιν Μπέικον με κάταγμα στον αντίχειρα, «έπεσε» στο 5-7 (4-1 εντός και 1-6 εκτός έδρας).

Αυτή την ώρα η Ρεάλ και η Ζαλγκίρις «μάχονται» «Movistar Arena»