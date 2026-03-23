Χωρίς τον Ρισόν Χολμς ταξίδεψε ο Παναθηναϊκός AKTOR στη Βοσνία, όπου θα αντιμετωπίσει την Dubai BC για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο τεχνικός των «πράσινων», Ergin Ataman, αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τον Αμερικανό σέντερ, συνεχίζοντας την απουσία του από τα πλάνα της ομάδας για τρίτη διαδοχική αναμέτρηση. Είχαν προηγηθεί τα παιχνίδια απέναντι στον Crvena Zvezda και τον Πανιώνιος, στα οποία επίσης δεν αγωνίστηκε.

Παρά τον περιορισμένο ρόλο του στα τελευταία παιχνίδια, ο Χολμς έχει προσφέρει λύσεις στη φετινή πορεία του Παναθηναϊκού στη EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 7,9 πόντους και 4,3 ριμπάουντ σε περίπου 19 λεπτά συμμετοχής, έχοντας βρεθεί στην αρχική πεντάδα σε 11 από τις 19 εμφανίσεις του.

Η απουσία του δημιουργεί ερωτήματα για τη διαχείριση της φροντ λάιν ενόψει ενός κρίσιμου αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να επιδιώκει θετικό αποτέλεσμα στη μάχη που δίνει για την τελική κατάταξη.