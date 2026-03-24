Η Citroën έδειξε τις ισχυρές της και πολλά υποσχόμενες ικανότητες από νωρίς κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου στη Μαδρίτη, εξασφαλίζοντας την πρώτη της pole position της σεζόν, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ομάδα στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της χρονιάς που έγινε στην πίστα της Jarama.

Με το σβήσιμο των φώτων, ο αγώνας εξελίχθηκε αρχικά με ένα ασφυκτικά γεμάτο όμιλο μονοθεσίων να κινούνται εξαιρετικά κοντά, και με τις θέσεις να αλλάζουν συνεχώς στους πρώτους γύρους. Ξεκινώντας από την 18η θέση μετά από ένα συμβάν όπου εμποδίστηκε στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Jean-Éric Vergne έκανε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη νωρίς με αποφασιστικές προσπεράσεις, ανεβαίνοντας στην 9η θέση στον 5ο γύρο, ενώ ο teammate του, Nick Cassidy, έδινε τον ρυθμό από την πρώτη θέση της ομάδας των επικεφαλής.