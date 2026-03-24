Η Skoda Auto κατέγραψε 2025 το ισχυρότερο έτος στην ιστορία της και εδραιώνοντας τη θέση της ως 3η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Με έσοδα €30,1 δισ. (+8,3%), λειτουργικά κέρδη €2,5 δισ. (+8,6%) και περιθώριο κέρδους 8,3%, η εταιρεία αποδεικνύει ότι η ανάπτυξή της δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική. Παράλληλα, οι παραδόσεις ξεπέρασαν τα 1,04 εκατ. οχήματα (+12,7%), επαναφέροντας τη Skoda πάνω από το όριο του ενός εκατομμυρίου για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.

Στην Ευρώπη (EU27+4), η Skoda κατέκτησε την 3η θέση συνολικά, ενώ κατέγραψε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των Top 10 brands (+9,6%), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην καρδιά της αγοράς. Στην ηλεκτροκίνηση, κατέλαβε την 4η θέση, με τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα να αντιπροσωπεύουν ήδη το 25,7% των παραδόσεων — δηλαδή ένα στα τέσσερα οχήματα.