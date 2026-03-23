Ενώ η Εθνική Γάλλιας προετοιμάζεται για τα φιλικά με Βραζιλία (26/03, 22:00) και Κολομβία (29/03, 22:00), πάντα το στυλ της παρέας του Εμπαπέ δεν απογοητεύτει.

Αν και συνήθως ο Ζιλ Κουντέ είναι αυτός που τραβά τα βλέμματα, αυτή τη φορά ο Ούγκο Εκιτικέ ήταν αυτός που… έκλεψε την παράσταση, όταν εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερα εκκεντρικό look με λευκό ζιβάγκο, φαρδύ καουμπόικο παντελόνι σε στιλ leather και oversized, κομμάτια που τράβηξαν αμέσως την προσοχή.

Αυτή αναμένεται να είναι μια εκ των τελευταιών συναντήσεων με τον νυν προπονητή Ντιντιέ Ντεσάν, αφού ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ζινεντίν Ζιντάν είναι έτοιμος για μια πολύ δύσκολη αποστολή μετά το τέλος του Μουντιάλ του 2026.