Ένας φίλαθλος της Έβερτον κατάφερε να κλέψει την παράσταση κατά την αναμέτρηση με την Τσέλσι για την 31η αγωνιστική της Premier League, όταν εισήλθε στο «Hill Dickinson Stadium» κρατώντας στο ένα χέρι μια… τοστιέρα και στο άλλο μια συσκευασία με έξι ψωμάκια-τηγανίτες τύπου «crumpets».

Η Έβερτον μοιράστηκε το στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και η φωτογραφία έγινε αμέσως viral, προκαλώντας σχόλια για την ευρηματικότητα και την τόλμη του οπαδού.

So get your toast on and get moving… 🎶 https://t.co/wfCNnFOa1A — Everton (@Everton) March 22, 2026

Παρά το γεγονός ότι αντικείμενα όπως τα power banks απαγορεύονται, πολλοί χρήστες αναρωτήθηκαν πώς κατάφερε να περάσει τη συσκευή μέσα στο γήπεδο και γιατί επέλεξε να τη μεταφέρει μαζί του.

Η παρουσία του αποδείχθηκε… «γούρι» φίλαθλου φαίνεται να συνέβαλε στο θρίαμβο της Έβερτον επί της Τσέλσι με 3-0, προσφέροντας όχι μόνο νίκη αλλά και ένα αξέχαστο στιγμιότυπο για τους οπαδούς και τα social media.