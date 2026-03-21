Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, τονίζοντας ότι χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ είναι «μια χάρτινη τίγρη».

Ο κορυφαίος στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ιράν προειδοποίησε ότι «πάρκα, χώροι αναψυχής και τουριστικοί προορισμοί» σε όλο τον κόσμο δεν θα είναι ασφαλείς για τους εχθρούς της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ο ταξίαρχος Ισμαήλ Αχμαντί, επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, σκοτώθηκε μαζί με άλλα τρία άτομα σε βομβαρδισμό την Πέμπτη.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν στην επίτευξη των στόχων τους στη Μέση Ανατολή και εξετάζουν την χαλάρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων απέναντι στο τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Truth Social, «πλησιάζουμε πολύ στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο μείωσης των μεγάλων στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή σε σχέση με το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν» επισημαίνοντας μια λίστα βασικών στόχων, που περιλαμβάνουν την πλήρη αποδυνάμωση της υποβάθμισης της πυραυλικής ικανότητας του Ιράν και της εξάλειψης της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης πως οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να πλησιάσει σε πυρηνική ικανότητα και θα διατηρήσουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν γρήγορα και δυναμικά σε οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη. Παράλληλα, τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, όπως το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

Αναφερόμενος στα ζητήματα ασφαλείας στην περιοχή, ο Τραμπ σημείωσε πως τα στενά του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσονται από τα κράτη που τα χρησιμοποιούν, καθώς οι ΗΠΑ δεν εξαρτώνται από αυτά. Διευκρίνισε ωστόσο, ότι η Ουάσιγκτον θα προσφέρει βοήθεια εφόσον ζητηθεί, αλλά εκτίμησε πως κάτι τέτοιο δεν θα χρειαστεί μετά την εξάλειψη της ιρανικής απειλής.

«Τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσονται και να αστυνομεύονται, όπως απαιτείται, από άλλα έθνη που τα χρησιμοποιούν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα χρησιμοποιούν! Εάν μας ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο, μόλις εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν. Το σημαντικό είναι ότι θα είναι μια εύκολη στρατιωτική επιχείρηση για αυτές»ανέφερε χαρακτηριστικά.