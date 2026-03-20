Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «κέρδισαν» τον πόλεμό τους με το Ιράν, εκφράζοντας βεβαιότητα για την υπεροχή των αμερικανικών δυνάμεων.

«Νομίζω ότι κερδίσαμε», ανέφερε ο πρόεδρος καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο. «Καταστρέψαμε το ναυτικό τους, την Πολεμική Αεροπορία τους, κλείσαμε το αντιαεροπορικό τους, έχουμε βγάλει νοκ άουτ τα πάντα».

Συμπλήρωσε ότι «περιπλανόμαστε ελεύθεροι», ενώ παραδέχθηκε πως το Ιράν εξακολουθεί να «φραγίζει» τα Στενά του Ορμούζ. «Αλλά από στρατιωτική άποψη, έχουν τελειώσει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος Τραμπ υποβάθμισε τις πιθανότητες κατάπαυσης του πυρός με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν το πάνω χέρι και επιδιώκουν ένα αποφασιστικό τέλος στη σύγκρουση.

«Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε διάλογο, αλλά ξέρετε, δεν θέλω να κάνω κατάπαυση του πυρός», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Και συνέχισε: «Δεν κάνεις κατάπαυση του πυρός όταν κυριολεκτικά εξαλείφεις την άλλη πλευρά. Δεν έχουν ναυτικό. Δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία. Δεν έχουν εξοπλισμό. Δεν έχουν καθόλου παρατηρητές. Δεν έχουν αντιαεροπορικά. Δεν έχουν ραντάρ. Και οι ηγέτες τους έχουν σκοτωθεί σε κάθε επίπεδο. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό».

Σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ και διεθνείς αντιδράσεις

Σε δηλώσεις του στο CNN, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν «λίγο πολύ διαφορετικά παρόμοια πράγματα» στον πόλεμο με το Ιράν.

«Οι σχέσεις είναι, είναι πολύ καλές, έτσι νομίζω. Θέλουμε περισσότερα ή λιγότερο παρόμοια πράγματα», είπε ο πρόεδρος στο CNN, Alayna Treene, κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγες ώρες αφότου αποκάλεσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ «δειλούς», επικρίνοντάς τους επειδή δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ να εξασφαλίσουν το Στενό του Ορμούζ. Το πέρασμα παραμένει ουσιαστικά κλειστό, ενώ οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται.