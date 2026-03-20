Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με δηλώσεις που προκάλεσαν έντονη ανησυχία τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στους κόλπους του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων από χώρες που δεν θα συνεισφέρουν στρατεύματα σε ενδεχόμενη επιχείρηση για την επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών στο Στενό του Ορμούζ.

Στο πλαίσιο αυτό, χώρες όπως η Ισπανία, όπου βρίσκονται οι βάσεις της Ρότα και της Μορόν, ενδέχεται να βρεθούν στο επίκεντρο των πιέσεων της Ουάσιγκτον.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιχείρησε να καθησυχάσει τις αγορές μετά τις έντονες αναταράξεις στη Wall Street, ωστόσο οι τοποθετήσεις του είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Αφού κατηγόρησε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ότι «δεν έχουν το θάρρος» να στείλουν στρατεύματα στην περιοχή, δήλωσε ότι κατανοεί τις φωνές εντός του κόμματός του που εισηγούνται την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από χώρες που δεν θα συνεργαστούν σε μια πιθανή στρατιωτική αποστολή.

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξαρτώνται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς αποτελούν καθαρό εξαγωγέα πετρελαίου, παραβλέποντας ότι η αγορά ενέργειας λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η διατάραξη της ναυσιπλοΐας έχει ήδη οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, ανέφερε ότι ανέμενε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των τιμών, προκαλώντας νέα νευρικότητα στους επενδυτές.

Στο ίδιο πλαίσιο, απηύθυνε έκκληση προς την Κίνα και τη Νότια Κορέα να συμβάλουν στην επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει επιτρέψει τη χρήση των βάσεών του για επιχειρήσεις στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας τη στήριξη αυτή «καθυστερημένη».

Ταυτόχρονα απέρριψε το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν ήδη κερδίσει», ενώ υποστήριξε ότι διαθέτουν «απεριόριστους στρατιώτες και όπλα» και ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου «από μόνα τους».

Αν και η αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ θεωρείται νομικά δύσκολη, καθώς απαιτείται η έγκριση των δύο τρίτων της Γερουσίας ή η κατάργηση σχετικής νομοθεσίας που ενίσχυσε τη συμμαχία κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μπάιντεν, οι δηλώσεις Τραμπ θεωρείται ότι ενδέχεται να πλήξουν την αξιοπιστία της διατλαντικής συνεργασίας.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι δεν θα ξεχάσει τη στάση των συμμάχων που αρνήθηκαν να στείλουν στρατεύματα.

Την ίδια ώρα, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία, έχουν δηλώσει ότι θα συνδράμουν με ναυτικές δυνάμεις μόλις ολοκληρωθούν οι εχθροπραξίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Ωστόσο, η στάση αυτή δεν φαίνεται να ικανοποιεί τον Τραμπ, ο οποίος φέρεται να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο ιρανικό νησί Καργκ, ένα από τα σημαντικότερα πετρελαϊκά κέντρα της χώρας, με στόχο την άσκηση πίεσης στην Τεχεράνη.

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν νέα ανησυχία στις αγορές, οδηγώντας σε πτώση σχεδόν 2% στη Wall Street και εντείνοντας το κλίμα γεωπολιτικής αβεβαιότητας.