Το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε το πράσινο φως στον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει τις βάσεις του RAF Fairford και Diego Garcia για να πραγματοποιήσει επιδρομές σε ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων που επιτίθενται σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Βρετανοί υπουργοί συναντήθηκαν την Παρασκευή για να συζητήσουν τον πόλεμο με το Ιράν και τον αποκλεισμό των Στενών από το Ιράν, σύμφωνα με δήλωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Επιβεβαίωσαν ότι η συμφωνία για τη χρήση βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συλλογικής αυτοάμυνας της περιοχής περιλαμβάνει αμυντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ με στόχο την εξουδετέρωση των πυραυλικών εγκαταστάσεων και των δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται για την επίθεση σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ», ανέφερε η δήλωση.

Νωρίτερα, ο Τραμπ επιτέθηκε στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, αποκαλώντας τους «δειλούς», καθώς τους επέκρινε για την αδράνεια τους όσον αφορά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Στην τελευταία του ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ διαμαρτύρεται «για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώνουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών, μια απλή στρατιωτική επιχείρηση που αποτελεί τον μοναδικό λόγο για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

«Είναι τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο. ΔΕΙΛΟΙ, και θα το ΘΥΜΑΣΤΕ!».