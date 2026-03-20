Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν έχουν απομείνει ηγέτες στο Ιράν προκειμένου να μιλήσει μαζί τους για τον πόλεμο, την ώρα που στρατιωτικά πλήγματα συνεχίζουν να στοχοθετούν Ιρανούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ απαριθμεί το ναυτικό, την αεροπορία, τα αντιαεροπορικά συστήματα, τα ραντάρ και τους ηγέτες του Ιράν και λέει: «Όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί».

«Τώρα πια κανείς δεν θέλει να είναι ηγέτης εκεί», είπε και πρόσθεσε «Θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, αλλά δεν έχουμε κανέναν να μιλήσουμε».

«Μας αρέσει έτσι», προσθέτει.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι το Ιράν ήθελε να καταλάβει τη Μέση Ανατολή και επανέλαβε ότι «αν είχαν πυρηνικό όπλο, θα το είχαν χρησιμοποιήσει». Οι ΗΠΑ έπρεπε να το σταματήσουν αυτό, συνέχισε, και «έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε νωρίτερα έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση του ΝΑΤΟ απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς την αμερικανική συμμετοχή η Συμμαχία αποτελεί, όπως είπε, «μια χάρτινη τίγρη».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ σημείωσε πως, παρότι η στρατιωτική νίκη έναντι του Ιράν έχει επιτευχθεί με ελάχιστο κίνδυνο για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, οι χώρες της Συμμαχίας εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που καλούνται να πληρώσουν.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα κράτη-μέλη αρνούνται να συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς το «έναν απλό στρατιωτικό ελιγμό που είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο».

Κλείνοντας, ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους των ΗΠΑ, αποκαλώντας τα μέλη του ΝΑΤΟ «δειλά» και προειδοποιώντας ότι «θα το θυμόμαστε».