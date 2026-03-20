Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα, προκαλώντας όχι μόνο ανθρώπινες απώλειες αλλά και σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Όπως επισημαίνει δημοσίευμα του BBC, η αναταραχή στην περιοχή έχει δημιουργήσει νέες ισορροπίες, με ορισμένες χώρες να επωφελούνται από τις διαταραχές στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο αντίκτυπος της σύγκρουσης είναι ήδη ορατός και εκτιμάται ότι θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία. Για πολλές πετρελαιοπαραγωγές χώρες, η κρίση έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, καθώς παρά τις διεθνείς πρωτοβουλίες για μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές, η εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο παραμένει ισχυρή.

Η άνοδος των τιμών επιτρέπει στους παραγωγούς να ενισχύουν τα έσοδά τους, αξιοποιώντας τη συγκυρία προς όφελός τους.

Οι «νικητές» της ενεργειακής κρίσης

Σύμφωνα με το BBC, η Νορβηγία συγκαταλέγεται στις χώρες που ωφελούνται από τις εξελίξεις. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Νορβηγία αύξησε την παραγωγή φυσικού αερίου, συμβάλλοντας στην κάλυψη μέρους του κενού που προέκυψε από τη μείωση των ρωσικών εξαγωγών προς τη Δύση.

Παράλληλα, ο Καναδάς επιχειρεί να αναδειχθεί ως «σταθερός, αξιόπιστος και προβλέψιμος» προμηθευτής ενέργειας. Αν και αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αύξηση της παραγωγής, η χώρα έχει κατορθώσει να αποσπάσει μερίδιο από τη διεθνή ζήτηση.

Η Ρωσία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, φαίνεται να είναι η μεγαλύτερη κερδισμένη. Η χαλάρωση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες επέτρεψε στη Μόσχα να ενισχύσει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου προς την Ινδία έχουν αυξηθεί κατά 50%, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πρόσθετα έσοδα έως και 5 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Οι «χαμένοι» της κρίσης

Αν και οι αμερικανοί παραγωγοί πετρελαίου επωφελούνται από τις υψηλές τιμές, η συνολική οικονομία των ΗΠΑ αντιμετωπίζει πιέσεις. Εταιρείες όπως η ExxonMobil επηρεάζονται από τις διαταραχές στη Μέση Ανατολή, ιδίως σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται το Κατάρ, ενώ πολλοί παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου δεν μπορούν να αυξήσουν άμεσα την παραγωγή τους.

Η υψηλή κατανάλωση ενέργειας καθιστά τις ΗΠΑ ευάλωτες στις αυξήσεις τιμών, καθώς παραμένουν οι μεγαλύτεροι χρήστες πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα προκαλεί ανησυχία. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών ενέργειας δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις, με κίνδυνο επιβράδυνσης της ανάπτυξης και αύξησης του κόστους ζωής.

Η κατάσταση στην Ασία

Στην Ασία, όπου οι περισσότερες χώρες εξαρτώνται έντονα από τις προμήθειες της Μέσης Ανατολής, η κρίση προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η Νότια Κορέα προειδοποιεί για κινδύνους στην παραγωγή λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων, ενώ η Ινδία αξιοποιεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ρωσία για φθηνότερες εισαγωγές.

Τέλος, η Κίνα εμφανίζεται πιο προστατευμένη, έχοντας επενδύσει στην ενίσχυση των στρατηγικών αποθεμάτων της και μειώνοντας την έκθεσή της στις διακυμάνσεις της αγοράς.