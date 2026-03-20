Το Ιράν εξέδωσε προειδοποίηση την Παρασκευή, τονίζοντας ότι «τουριστικοί προορισμοί, χώροι αναψυχής και κέντρα ψυχαγωγίας» ανά τον κόσμο δεν θεωρούνται πλέον ασφαλείς για τους εχθρούς του, με σαφή αναφορά σε αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικά συνδεδεμένου πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ταξίαρχος Αμπολφαζλ Σεκαρτσί, υποστήριξε ότι, σε αντίθεση με τους ιρανούς αξιωματούχους που «ζουν ανάμεσα στον λαό», οι ισραηλινοί και αμερικανοί αξιωματούχοι «έχουν κρυφτεί υπόγεια ή χρησιμοποιούν αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες».

«Η ώρα δεν είναι μακριά που θα σας σύρουμε έξω από τα καταφύγιά σας με ταπείνωση και ντροπή και θα σας κάνουμε να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες των πράξεών σας», φέρεται να δήλωσε ο Σεκαρτσί, σύμφωνα με το Tasnim. Πρόσθεσε ακόμη ότι «από εδώ και στο εξής, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς, ακόμη και τουριστικά σημεία, χώροι αναψυχής και κέντρα ψυχαγωγίας σε όλο τον κόσμο δεν θα είναι ασφαλή για εσάς».

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει εκστρατεία εξουδετέρωσης στο εσωτερικό του Ιράν, μέσω δολοφονιών βασικών αξιωματούχων, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν ακόμη αντικατασταθεί.

Προειδοποίηση της Τεχεράνης προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε το Ηνωμένο Βασίλειο ότι η Τεχεράνη θεωρεί την απόφασή του να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων ως «συμμετοχή σε επιθετική ενέργεια». Η τοποθέτηση αυτή προήλθε από τηλεφωνική συνομιλία που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Κατά τη συνομιλία του με τον βρετανό ομόλογό του, ο Σαγιέντ Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τη «αρνητική και προκατειλημμένη» στάση του Λονδίνου απέναντι στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν. Προειδοποίησε επίσης ότι η παραχώρηση πρόσβασης των ΗΠΑ σε βρετανικές βάσεις «θα θεωρηθεί σίγουρα συμμετοχή σε επιθετική ενέργεια».

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επέτρεψε τη χρήση των βάσεων «για έναν συγκεκριμένο αμυντικό και περιορισμένο σκοπό», στο πλαίσιο απάντησης στα ιρανικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή.

«Η θέση μας ήταν απολύτως σαφής από την αρχή», ανέφερε ο εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι «δεν συμμετείχαμε στα αρχικά πλήγματα και δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε έναν ευρύτερο πόλεμο».

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε αρχικά απορρίψει το αίτημα της Ουάσιγκτον να χρησιμοποιήσει βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για επιθέσεις κατά του Ιράν, κρίνοντας τη χρήση αυτή παράνομη. Ωστόσο, συμμετείχε στην αμυντική απάντηση που ακολούθησε τις ιρανικές επιθέσεις σε βρετανικά στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή.