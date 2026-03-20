Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξάρθρωσαν «τρομοκρατικό δίκτυο», το οποίο χρηματοδοτούσαν το Ιράν και η Χεζμπολάχ
Οι αρχές ασφαλείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξάρθρωσαν «τρομοκρατικό δίκτυο» που φέρεται να το χρηματοδοτούσαν και να το διαχειρίζονταν η λιβανική Χεζμπολάχ και ο υποστηρικτής της, το Ιράν, συλλαμβάνοντας τα μέλη του, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Η ίδια πηγή δήλωσε ότι το δίκτυο, που λειτουργούσε με μια ψεύτικη εμπορική κάλυψη, εμπλεκόταν σε […]
Βρετανία: Συγκλονίζει ο πατέρας της 18χρονης – «H μηνιγγίτιδα μάς την πήρε σε λιγότερο από 12 ώρες»
Η μηνιγγίτιδα στο Κεντ της Βρετανίας προκαλεί ανησυχία, καθώς ο πατέρας μιας 18χρονης μαθήτριας που έχασε τη ζωή της περιγράφει πώς η κατάσταση της κόρης του επιδεινώθηκε ραγδαία μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 27, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εκστρατεία εμβολιασμού. Η Juliette Kenny πέθανε το […]
Axios: Ο Τραμπ σκέφτεται κατάληψη ή αποκλεισμό του νησιού Χαργκ για να πιέσει το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο κατάληψης ή αποκλεισμού του νησιού Χαργκ του Ιράν, με στόχο την άσκηση πίεσης στην Τεχεράνη ώστε να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios που επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε […]
Χριστοδουλίδης στο Bloomberg: Πρέπει να συζητηθεί το ζήτημα των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο
Σύμφωνα με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη η Κύπρος επιδιώκει μια «ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση» με τη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για το μέλλον των βρετανικών βάσεων στο νησί, μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας στο Bloomberg TV και στον δημοσιογράφο Όλιβερ Κρουκ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσεότι:«το ζήτημα των βρετανικών […]
Ερντογάν για Ισραήλ: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πληρώσει το τίμημα για τις σφαγές στη Μέση Ανατολή
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι «το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα για τη σφαγή στη Μέση Ανατολή». Οι δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας έγιναν το πρωί της Παρασκευής, μετά την προσευχή για το Έντι σε τζαμί στη Ριζούτνα, τον τόπο καταγωγής του. Αναφερόμενος στη λήξη […]