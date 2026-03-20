Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο κορυφαίος στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ιράν Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, προχώρησε σε αυστηρή προειδοποίηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης των στόχων πέραν των παραδοσιακών πεδίων σύγκρουσης.

Ο στρατηγός Αμπολφάζλ Σεκάρτσι δήλωσε χαρακτηριστικά, σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από την κρατική τηλεόραση της χώρας: «Από εδώ και στο εξής, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς, ακόμη και τα πάρκα, οι χώροι αναψυχής και οι τουριστικοί προορισμοί οπουδήποτε στον κόσμο δεν θα είναι πλέον ασφαλείς για εσάς».

Νωρίτερα σήμερα, ο Ανώτατος  Θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έστειλε αυστηρό μήνυμα στους εχθρούς του έθνους, σε γραπτή δήλωσή του προς τον ιρανικό λαό.

Ο Χαμενεΐ σημείωσε ότι “η ασφάλεια τους αποτελεί παρελθόν” σε ανακοίνωση που εκδόθηκε εξ ονόματός του και εστάλη στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιαν, μετά τη δολοφονία του υπουργού Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ από το Ισραήλ.

Η ανακοίνωση του Αγιατολάχ Χαμενεΐ ήρθε σε μια περίοδο έντασης, καθώς οι ιρανικές αρχές κατηγορούν το Ισραήλ για σειρά επιθέσεων που έχουν πλήξει υψηλόβαθμα στελέχη της χώρας. Η δήλωσή του ερμηνεύεται ως μήνυμα αποφασιστικότητας απέναντι σε εξωτερικές απειλές.

