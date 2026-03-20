Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο κορυφαίος στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ιράν Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, προχώρησε σε αυστηρή προειδοποίηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης των στόχων πέραν των παραδοσιακών πεδίων σύγκρουσης.

Ο στρατηγός Αμπολφάζλ Σεκάρτσι δήλωσε χαρακτηριστικά, σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από την κρατική τηλεόραση της χώρας: «Από εδώ και στο εξής, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς, ακόμη και τα πάρκα, οι χώροι αναψυχής και οι τουριστικοί προορισμοί οπουδήποτε στον κόσμο δεν θα είναι πλέον ασφαλείς για εσάς».