Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση του ΝΑΤΟ απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς την αμερικανική συμμετοχή η Συμμαχία αποτελεί, όπως είπε, «μια χάρτινη τίγρη».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ σημείωσε πως, παρότι η στρατιωτική νίκη έναντι του Ιράν έχει επιτευχθεί με ελάχιστο κίνδυνο για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, οι χώρες της Συμμαχίας εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που καλούνται να πληρώσουν.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα κράτη-μέλη αρνούνται να συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς το «έναν απλό στρατιωτικό ελιγμό που είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο».

Κλείνοντας, ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους των ΗΠΑ, αποκαλώντας τα μέλη του ΝΑΤΟ «δειλά» και προειδοποιώντας ότι «θα το θυμόμαστε».

Αναλυτικά η δήλωση του Τραμπ:

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΙΓΡΗ! Δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στον αγώνα για να σταματήσουν ένα πυρηνικό Ιράν. Τώρα που η μάχη ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ στρατιωτικά, με πολύ μικρό κίνδυνο για αυτούς, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώσουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, έναν απλό στρατιωτικό ελιγμό που είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο. ΔΕΙΛΟΙ, και θα το θυμόμαστε! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ