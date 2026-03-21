Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, σημειώθηκε σήμερα το πρωί αεροπορική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον της πυρηνικής εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, «δεν έχει αναφερθεί καμία διαρροή ραδιενεργών υλικών στο συγκρότημα και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους των περιοχών γύρω από την εγκατάσταση».

Στις 3 Μαρτίου 2026, δημοσιεύθηκαν δορυφορικές εικόνες, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι ο πυρηνικός σταθμός του Νατάνζ υπέστη νέες ζημιές σε βομβαρδισμούς που πραγματοποιήθηκαν την 1η και 2α Μαρτίου 2026.

Στις 3 Μαρτίου 2026, η ΔΟΑΕ επιβεβαίωσε ότι η εγκατάσταση υπέστη σημαντικές ζημιές σε αυτούς τους πρόσφατους βομβαρδισμούς, με περιοχές όπως οι είσοδοι της εγκατάστασης να υφίστανται τις πιο σημαντικές φθορές.