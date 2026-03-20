Η φόρτιση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου γίνεται παιχνίδι σε μια περίοδο όπου οι ταχυφορτιστές πλέον πυκνώνουν με ταχείς ρυθμούς, προς όφελος των ιδιοκτητών αυτοκινήτων, που βλέπουν μεγάλη γκάμα επιλογών στις ταχύτητες φόρτισης. Μέσα σε λίγα λεπτά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε ταχυφορτιστή έχει επαναφορτίσει τη μπαταρία του με τους πελάτες να «πατάνε γκάζι» χωρίς το άγχος της αναζήτησης φορτιστή.

Στην ταχύτητα φόρτισης έχουν συμβάλλει τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που διαθέτουν σύγχρονες τεχνολογίες που επιταχύνουν τη φόρτιση σε χρόνο ντε τε.

Σε μερικά μοντέλα ο χρόνος φόρτισης πλεον έχει απομειωθεί σημαντικά όπου μερικά μοντέλα μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ακόμα και σε 15 λεπτά.

Χρόνος που απαιτείται για να φορτίσει ένα σύγχρονο ηλεκτρικό από το 10% μέχρι το 80%, τη μπαταρία του. Ειδικότερα, η ταχυφόρτιση 10% – 80% είναι η πιο δημοφιλής που ανακοινώνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, όντας ένα μέτρο σύγκρισης από μοντέλο σε μοντέλο.

Ειδικότερα, η Hyundai στα νέα ηλεκτρικά της μοντέλα, το Ioniq5 και Ioniq6 προσφέρει ένα νέο τεχνολογικό «πακέτο» που δίνει τη δυνατότητα επαναφόρτισης από το 10% έως 80% σε 18 λεπτά μέσω ενός ταχυφορτιστή DC 350 kW και χάρη στην αρχιτεκτονική 800V. Πάντως, η φίρμα δεν «επαναπαύεται» σε αυτούς τους χρόνους. Στόχος της τα μελλοντικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της να φορτίζουν σε λιγότερο από 3 λεπτά, όσο χρειάζεται για να εφοδιαστεί με καύσιμο ένα αυτοκίνητο βενζίνης.

Επίσης, το νέο Xpeng G9 απαιτεί μόλις 12 λεπτά για να γεμίσει την μπαταρία του από το 10% μέχρι το 80% Σε χιλιόμετρα, το Κινέζικο μοντέλο απαιτεί μόλις 12 λεπτά φόρτισης για να γεμίσει με 409 χιλιόμετρα!