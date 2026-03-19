Αμείωτη παραμένει η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και οι απεσταλμένοι των διεθνών μέσων ενημέρωσης βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Βίντεο από το μέτωπο του πολέμου στο Λίβανο «έπιασε» τη στιγμή που δημοσιογράφος του RT γλιτώνει τον… θάνατο.

Οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι αποτυπώνονται χαρακτηριστικά στο νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τον, Λίβανο το οποίο κυκλοφόρησε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σώθηκε από… θαύμα

Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή που ένας ισραηλινός πύραυλος πλήττει το έδαφος σε ελάχιστη απόσταση από ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου Russia Today. Την ώρα της επίθεσης, ο δημοσιογράφος σκύβει αστραπιαία για να προστατευτεί από τα συντρίμμια, ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο χώρος καλύπτεται από πυκνό καπνό και θραύσματα.

Αμέσως μετά την έκρηξη, ο ήχος της ζωντανής μετάδοσης αποτυπώνει την έντονη ταραχή του. Εμφανώς σοκαρισμένος, ο απεσταλμένος ακούγεται να προσπαθεί να κατανοήσει την κρισιμότητα της κατάστασης και το πώς κατάφερε να σωθεί, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δημοσιογράφος μαζί με τον κάμεραμάν μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο αναίσθητοι.