Στην ανάπτυξη συστημάτων κίνησης με βάση το υδρογόνο επενδύσει και η Daimler Truck. Και το μοντέλο που θα φέρει υδρογόνο θα είναι το φορτηγό της, το Mercedes-Benz GenH2 Truck. Ο ανεφοδιασμός θα πραγματοποιείται σε δύο δεξαμενές. Το φορτηγό θα μπορεί να γεμίσει με υδρογόνο εντός 10-15 λεπτών — τόσο ασφαλές, γρήγορο και απλό όσο ο ανεφοδιασμός των σημερινών φορτηγών ντίζελ. Μάλιστα, ένα Mercedes-Benz GenH2 με μικτό συνολικό βάρος οχήματος περίπου 40 τόνων κάλυψε 1.047 χλμ. με μία μόνο πλήρωση υγρού υδρογόνου.

Το φορτηγό NextGenH2 προσφέρει μια εμπειρία οδήγησης υψηλού επιπέδου, εφάμιλλη με το ηλεκτρικό αντίστοιχο με μπαταρία, το eActros 600. Σε κάθε περίπτωση, το υδρογόνο δείχνει να έχει μεγαλύτερα οφέλη στα φορτηγά, αφού η αυτονομία τους εκτοξεύεται και η τεχνολογία τους – παρά το υψηλό κόστος – μπορεί να αποσβεστεί από τις μεταφορικές επιχειρήσεις ταχύτερα.

Πάντως, η εταιρεία σκοπεύει στα τέλη του 2026 να ξεκινήσει τις δοκιμές φορτηγών υδρογόνου, με 100 υδρογονοκίνητα φορτηγά να παραδίδονται σε μεταφορικές επιχειρήσεις, ώστε να βγουν και πιο ασφαλή συμπεράσματα για τα οφέλη τους, σε πραγματικό πεδίο δοκιμών.