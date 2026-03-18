Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν πλήττει μόνο τις τιμές του πετρελαίου αλλά ανεβάζει και το κόστος μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερς) λόγω των προβλημάτων στις θαλάσσιες μεταφορές που προκαλεί στην ευρύτερη περιοχή.

Οι μεταφορείς πλέον ζητούν χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον χρεώσεις και ξεφορτώνουν εμπορευματοκιβώτια σε άλλα λιμάνια από αυτά του τελικού προορισμού σύμφωνα με στοιχεία των Financial Times που επικαλούνται ναυτιλιακές και μεταφορικές εταιρείες. Η βρετανική εφημερίδα μάλιστα χαρακτηρίζει την κατάσταση που εξελίσσεται στον τομέα της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ως «άγρια Δύση».

Οι μεγαλύτεροι ναυτιλιακοί όμιλοι, συμπεριλαμβανομένων των MSC, Maersk, CMA CGM και Hapag-Lloyd, έχουν ενημερώσει τους πελάτες τους ότι διατηρούν το δικαίωμα να επικαλεστούν κανονισμό που έχει θεσπιστεί από το 19ο αιώνα, ο οποίος τους επιτρέπει να αφήνουν εμπορευματοκιβώτια στο πλησιέστερο διαθέσιμο λιμάνι, με τα περαιτέρω έξοδα να επιβαρύνουν τον πελάτη τους.

Όλα αυτά γίνονται επειδή «το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μετά από ιρανικές επιθέσεις και οι φόβοι ότι οι αντάρτες Χούθι θα επαναλάβουν τις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν ωθήσει τις ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τις κρατήσεις και να αναδρομολογήσουν εμπορεύματα. Πυρκαγιά ως αποτέλεσμα συντριμμιών από αεροπορικές επιδρομές την Κυριακή πάνω από το κύριο λιμάνι-κόμβο στο Ντουμπάι, το Τζεμπέλ Άλι, έχει προκαλέσει περαιτέρω ακυρώσεις και συμφόρηση σε ασφαλέστερα λιμάνια», αναφέρεται.

Έως και τετραπλάσιες χρεώσεις

Όλα αυτά έχουν κάνει τις χρεώσεις για τα εμπορευματοκιβώτια να έχουν αυξηθεί -έως και τετραπλασιαστεί σε ορισμένες διαδρομές προς την περιοχή κυρίως- λόγω του πολύ αυξημένου πλέον κόστους ασφάλισης κινδύνου πολέμου και λόγω των επιβαρύνσεων των καυσίμων, σύμφωνα με τους FT.

Οι κατηγορίες προϊόντων που επηρεάζονται περισσότερο

Είναι ενδεικτικό ότι εμπορευματοκιβώτια με κατεψυγμένα προϊόντα μεταφέρονταν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή πριν δρομολογηθούν στις χώρες του Κόλπου δια ξηράς.

Τα προϊόντα κρέατος που καταναλώνονται στην περιοχή (halal) σήμαιναν επίσης ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες έπρεπε να βρουν νέες διαδρομές για τη μεταφορά ζωντανών ζώων στον Κόλπο. Τέσσερα πλοία μεταφοράς ζώων κατευθύνονταν προς το λιμάνι της Τζέντα, σύμφωνα με την S&P Global. Αρκετά πλοία ήδη είχαν δρομολογηθεί μέσω του λιμανιού της Σαουδικής Αραβίας, έδειχναν τα ίδια στοιχεία.

Περίπου το 90% των παγκόσμιων αγαθών μεταφέρονται δια θαλάσσης, με περίπου το 5% να διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ. Περίπου 3.200 πλοία δεν μπορούν να μετακινηθούν στον Περσικό Κόλπο ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων.

Οι αυξήσεις

Οι παγκόσμιες αυξήσεις των ναύλων ήταν πιο χαμηλές σε σύγκριση με την πανδημία του Covid. Οι τιμές μεταξύ Σαγκάης και βόρειας Ευρώπης είχαν αυξηθεί κατά 11% στα 1.618 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδιών (TEU) την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα ρεκόρ των σχεδόν 8.000 δολαρίων ανά TEU την εποχή του Covid, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεων Clarksons Research που επικαλούνταν οι FT.

Ωστόσο, το κόστος καταγράφει σε κάθε περίπτωση μεγάλη αύξηση. Ανώτατα στελέχη της Dubai Arabian Shipping Agency δήλωσαν στους FT το κόστος μεταφοράς ενός κοντέινερ με οικιακές συσκευές από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Τζεμπέλ Αλί ανερχόταν πριν τον πόλεμο σε περίπου 1.500 δολάρια, αλλά τώρα ανέρχεται σε σχεδόν 6.000 δολάρια.

Επιπλέον, τα πρόσθετα έξοδα χερσαίας μεταφοράς, αποθήκευσης, λιμενικών χρεώσεων και εισαγωγικών τελών σήμαιναν ότι «το απρογραμμάτιστο πρόσθετο κόστος μπορεί εύκολα να φτάσει το χαμηλό τετραψήφιο εύρος ανά εμπορευματοκιβώτιο πάνω από την αρχική προσφορά» -την αρχική συμφωνηθείσα τιμή- όπως σημειώνεται.