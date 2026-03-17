Η βραδιά των Όσκαρ μπορεί να είναι συνώνυμη της λάμψης και των εντυπωσιακών εμφανίσεων των σταρ, ωστόσο μια φωτογραφία που κυκλοφορεί ευρέως στο Διαδίκτυο αποκαλύπτει μια λιγότερο γνωστή πλευρά των παρασκηνίων της μεγάλης γιορτής του κινηματογράφου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με τους καλεσμένους να μαγνητίζουν τα φλας. Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε η ταινία «One Battle After Another», η οποία απέσπασε έξι χρυσά αγαλματίδια, μεταξύ αυτών τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για τον Πολ Τόμας Άντερσον.

Η εκδήλωση, όπως κάθε χρόνο, είχε μεγάλη διάρκεια, και οι διοργανωτές είχαν φροντίσει να προσφέρουν στους παρευρισκόμενους μικρά «δωράκια» κάτω από τα καθίσματα: ποπ κορν, καραμέλες και ένα μπουκάλι νερό.

Η φωτογραφία που έγινε viral

Μια εικόνα που ανάρτησε ο editor in chief του Next Best Picture Ματ Νέλια, μετά την τελετή, προκάλεσε αίσθηση. Η φωτογραφία δείχνει τον εξώστη του Dolby Theatre γεμάτο σκουπίδια, με τη λεζάντα «Clean up on aisle ALL» («Καθαρισμός… σε κάθε γωνιά»).

The kind of people who expect others to clean up after them. Unseen and unthanked. — Wetterschneider (@Stretchedwiener) March 16, 2026

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 6,9 εκατομμύρια προβολές και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media. Πολλοί χρήστες σχολίασαν την αντίφαση ανάμεσα στην εικόνα της ακαταστασίας και τα μηνύματα των διασημοτήτων περί βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Αντιδράσεις και επικρίσεις

Τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση ήταν πολλά και συχνά επικριτικά. Ένας χρήστης έγραψε: «Τι γίνεται με το “Όχι πλαστικά” και όλες αυτές τις οικολογικές ανησυχίες των celebrities;» ενώ άλλος σημείωσε: «Τα χρήματα δεν ισοδυναμούν με παιδεία».

Άλλοι σχολιαστές στάθηκαν στην ειρωνεία της κατάστασης: «Είναι το ένα μπουκάλι μετά το άλλο», έγραψε κάποιος, ενώ ένας ακόμη πρόσθεσε: «Δεν είναι μια εκδήλωση στην οποία παρευρίσκονται εξωγήινοι. Είναι άνθρωποι, και οι άνθρωποι είναι ακατάστατοι όπου κι αν πάνε».

Ένας εξοργισμένος χρήστης σχολίασε: «Οι πλούσιοι αφήνουν τη βρωμιά τους στους φτωχούς, όπως πάντα», ενώ άλλος πρόσθεσε: «Αυτού του είδους οι άνθρωποι περιμένουν από άλλους να καθαρίζουν πίσω τους – αόρατους και χωρίς ευχαριστώ».

Τέλος, ένας ακόμη σχολιαστής έγραψε: «”Να μην χρησιμοποιούμε πλαστικό. Να κρατάμε καθαρές τις θάλασσες. Να βοηθήσουμε το κλίμα… μπλα μπλα μπλα”. Αλλά δείτε πού κάθονταν για λίγες ώρες. Αυτό δείχνει πόσο επιφανειακές είναι οι περισσότερες από αυτές τις ομιλίες».