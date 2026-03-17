Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη Ζάκυνθο όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλάγιο μετωπικά με λεωφορείο του ΚΤΕΛ, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Αργασι προς Βασιλικό.

Μέσα στο λεωφορείο επέβαιναν, πέραν του οδηγού, τρεις ενήλικες και επτά ανήλικοι μαθητές. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να αναφέρονται προβλήματα από τη σύγκρουση.

Το σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής αφού το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε σε βράχο πέφτοντας από την πλευρά που είναι οι πόρτες.

Οι πυροσβέστες έσπασαν το παράθυρο του οδηγού και έβγαλαν με ασφάλεια όλους τους επιβάτες.

Παράλληλα και ο οδηγός του ΙΧ εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, τραυματισμένος εκτός κινδύνου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής, που επιχείρησαν για τη διαχείριση του περιστατικού και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ζακύνθου εξέδωσε την ακόλουθη ενημέρωση:

Πριν από λίγη ώρα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στον δρόμο Αργάσι – Βασιλικός, μεταξύ επιβατικού οχήματος και σχολικού λεωφορείου. Στο λεωφορείο επέβαιναν 7 παιδιά, 4 συνοδοί και ο οδηγός (σύνολο 11 άτομα). Τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Οδηγός του επιβατικού οχήματος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και η κυκλοφορία έχει διακοπεί προσωρινά και στα δύο ρεύματα.