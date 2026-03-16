Ο Σον Πεν τιμήθηκε με το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «One Battle After Another» την Κυριακή (15.03.2026), στην απονομή των 98ων Βραβείων Όσκαρ. Ωστόσο, ο γνωστός ηθοποιός δεν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του, καθώς δεν παρευρέθηκε στην τελετή.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο Σον Πεν απουσίαζε από την απονομή επειδή είχε επιλέξει να ταξιδέψει στην Ευρώπη, με προορισμό την Ουκρανία. Ήταν ο μοναδικός υποψήφιος που δεν έδωσε το παρών, ενώ είχε επίσης απουσιάσει και από τα Βραβεία Screen Actors Guild και τα BAFTA νωρίτερα μέσα στη χρονιά, παρότι είχε κερδίσει και στις δύο διοργανώσεις.

Η σχέση αλληλεγγύης του Σον Πεν με την Ουκρανία ξεκινά από χρόνια πριν. Το 2022, είχε χαρακτηρίσει την άμυνα της χώρας απέναντι στη ρωσική εισβολή ως «την αιχμή του δόρατος για τη δημοκρατική αγκαλιά των ονείρων», τονίζοντας: «Αν της επιτρέψουμε να πολεμήσει μόνη της, η ψυχή μας ως Αμερική χάνεται».

Την ίδια χρονιά, ο ηθοποιός είχε δανείσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ένα από τα Όσκαρ του – το ίδιο βραβείο που κατέκτησε εκ νέου στις 15 Μαρτίου 2026 – υποσχόμενος να το αφήσει στο Κίεβο μέχρι τη νίκη της Ουκρανίας στον πόλεμο. Ένα χρόνο αργότερα, αποκάλυψε στο Variety ότι είχε σκεφτεί να λιώσει τα δύο αγαλματίδιά του ώστε να χρησιμοποιηθούν ως πυρομαχικά, ενώ γύρισε και ντοκιμαντέρ για τη ρωσική εισβολή.

Το βραβείο του Σον Πεν παρέλαβε εκ μέρους του ο Κίραν Κάλκιν, ο οποίος είχε κερδίσει την ίδια κατηγορία την προηγούμενη χρονιά για την ερμηνεία του στην ταινία A Real Pain.