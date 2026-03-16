O Σον Πεν τιμήθηκε με το τρίτο του Όσκαρ, αυτή τη φορά για τον ρόλο του στην ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον, εντασσόμενος σε μια μικρή και ιδιαίτερα εκλεκτή ομάδα ηθοποιών στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η νέα αυτή διάκριση ανακοινώθηκε στη διάρκεια της 98ης τελετής απονομής των Βραβείων Όσκαρ στο Λος Άντζελες. Ο Αμερικανός ηθοποιός απέσπασε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του, προσθέτοντας ένα ακόμη χρυσό αγαλματίδιο στην εντυπωσιακή του καριέρα.

Το «κλαμπ» των τριών Όσκαρ

Με τη νέα του νίκη, ο Πεν εντάσσεται στο περιορισμένο αλλά λαμπερό «κλαμπ» των ηθοποιών με τρία Όσκαρ ερμηνείας. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ο Τζακ Νίκολσον και ο Γουόλτερ Μπρέναν, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της επιτυχίας του.

Ο 66χρονος ηθοποιός είχε ήδη βραβευθεί με Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τις ερμηνείες του στα «Μυστικό Ποτάμι» (2004) του Κλιντ Ίστγουντ και «Milk» (2009), όπου υποδύθηκε τον ακτιβιστή Χάρβεϊ Μιλκ.

Ο ρόλος που του χάρισε το τρίτο Όσκαρ

Στο φιλμ «Μια μάχη μετά την άλλη», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον, ο Πεν υποδύεται τον συνταγματάρχη Στίβεν Τζ. Λόκτζοου, έναν ακραίο αξιωματικό του αμερικανικού στρατού. Ο χαρακτήρας του, βαθιά ματαιόδοξος και αδυσώπητος, κινείται ανάμεσα στον πολιτικό φανατισμό και την προσωπική εμμονή.

Η ιστορία παρακολουθεί έναν πρώην πολιτικό ακτιβιστή, τον οποίο ενσαρκώνει ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, που εμπλέκεται σε μια επαναστατική ομάδα. Η ταινία συνδυάζει πολιτικό σχόλιο και σκοτεινό χιούμορ, με την ερμηνεία του Πεν να ξεχωρίζει για τη δραματική της ένταση.

Η απουσία από την τελετή

Παρά τη μεγάλη τιμή, ο Σον Πεν δεν παρευρέθηκε στο Dolby Theatre για να παραλάβει το βραβείο του. Ο ίδιος, που έχει εκφράσει επανειλημμένα επιφυλάξεις για τη λογική των κινηματογραφικών βραβείων, βρισκόταν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ουκρανία.

Το Όσκαρ παρέλαβε εκ μέρους του ο ηθοποιός Κίραν Κάλκιν, ο οποίος παρουσίασε και την κατηγορία.

Μια αντισυμβατική παρουσία στην οσκαρική σεζόν

Η στάση του Πεν δεν αποτέλεσε έκπληξη για όσους γνωρίζουν τη δημόσια εικόνα του. Καθ’ όλη τη φετινή προ-οσκαρική περίοδο, εμφανίστηκε σπάνια σε εκδηλώσεις, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλό προφίλ.

Η πιο πολυσυζητημένη του στιγμή ήταν στις Χρυσές Σφαίρες, όπου έγινε viral όταν εθεάθη να καπνίζει μέσα στην αίθουσα. Παρά την περιορισμένη δημόσια παρουσία, η ερμηνεία του στο «Μια μάχη μετά την άλλη» είχε ήδη αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το BAFTA και το βραβείο του Σωματείου Ηθοποιών (SAG Awards).

Ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του

Με τρία πλέον Όσκαρ ερμηνείας, ο Σον Πεν εδραιώνει τη θέση του ανάμεσα στους πιο σημαντικούς ηθοποιούς της σύγχρονης κινηματογραφικής ιστορίας. Η νέα του διάκριση επιβεβαιώνει τη διαχρονική δύναμη των ερμηνειών του και την ικανότητά του να μεταμορφώνεται σε σύνθετους, σκοτεινούς χαρακτήρες.