Η Formula 1 πρόκειται να ακυρώσει τους επερχόμενους αγώνες της στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky Sports News.

Ένα Γκραν Πρι είχε προγραμματιστεί σε κάθε χώρα τον επόμενο μήνα, με τον αγώνα του Μπαχρέιν στις 12 Απριλίου και της Σαουδικής Αραβίας στις 19 Απριλίου.

Η απόφαση αναμένεται να επιβεβαιωθεί επίσημα εντός των επόμενων δύο ημερών. Μέχρι στιγμής, και οι δύο αγώνες εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι η απόφαση λαμβάνεται καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει βελτιωθεί τις τελευταίες ημέρες. Και οι δύο οργανισμοί αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Αγώνες της Formula 1 έχουν προγραμματιστεί επίσης να διεξαχθούν στη Μέση Ανατολή αυτόν τον χειμώνα, με τα Grand Prix στο Κατάρ στις 29 Νοεμβρίου και στο Άμπου Ντάμπι στις 6 Δεκεμβρίου.