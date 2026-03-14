Ο Τζορτζ Ράσελ κέρδισε το πρώτο Sprint της φετινής σεζόν της Formula 1 στη Σαγκάη μετά από μια συναρπαστική μάχη διαρκείας με τον Λιούις Χάμιλτον στους πρώτους γύρους.

Ο Σαρλ Λεκλέρ κατάφερε τελικά να επικρατήσει στη μάχη με τον Χάμιλτον, τερματίζοντας μόλις 0,6 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή.

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών της Formula 1, μετά το πρώτο Sprint της σεζόν της Formula 1 του 2026:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Τζορτζ Ράσελ – 33

Κίμι Αντονέλι – 22

Σαρλ Λεκλέρ – 22

Λιούις Χάμιλτον – 18

Λάντο Νόρις – 15

Μαξ Φερστάπεν – 8

Όλιβερ Μπέρμαν – 7

Άρβιντ Λίντμπλαντ – 4

Όσκαρ Πιάστρι – 3

Γκαμπριέλ Μπορτολέτο – 2

Λίαμ Λόσον – 2