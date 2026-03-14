Ο Τζορτζ Ράσελ κέρδισε το πρώτο Sprint της φετινής σεζόν της Formula 1 στη Σαγκάη μετά από μια συναρπαστική μάχη διαρκείας με τον Λιούις Χάμιλτον στους πρώτους γύρους.
Ο Σαρλ Λεκλέρ κατάφερε τελικά να επικρατήσει στη μάχη με τον Χάμιλτον, τερματίζοντας μόλις 0,6 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή.
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών της Formula 1, μετά το πρώτο Sprint της σεζόν της Formula 1 του 2026:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ
Τζορτζ Ράσελ – 33
Κίμι Αντονέλι – 22
Σαρλ Λεκλέρ – 22
Λιούις Χάμιλτον – 18
Λάντο Νόρις – 15
Μαξ Φερστάπεν – 8
Όλιβερ Μπέρμαν – 7
Άρβιντ Λίντμπλαντ – 4
Όσκαρ Πιάστρι – 3
Γκαμπριέλ Μπορτολέτο – 2
Λίαμ Λόσον – 2