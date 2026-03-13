Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκαν από το μεικτό διπλό του Indian Wells, χάνοντας στον ημιτελικό από το Νο1 ζευγάρι του ταμπλό, Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι και Λόιντ Γκάσπουλ, με 2-1 σετ (6-2, 4-6, [13-11]).

Το ελληνικό δίδυμο έδειξε εξαιρετικό πάθος και αγωνιστικότητα, επιστρέφοντας μετά την ήττα του πρώτου σετ και στέλνοντας τον αγώνα στο super tie–break. Παρά την προσπάθεια να υπερβούν το Νο1 δίδυμο, η ήττα στο 13-11 έθεσε τέλος στην πορεία τους στη διοργάνωση.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη κατάφεραν να σώσουν 4 από τα 8 break points που δέχτηκαν, ενώ οι αντίπαλοί τους είχαν 1/4. Ωστόσο, το ποσοστό κερδισμένων πόντων στο δεύτερο σερβίς τους ήταν χαμηλό (36,8%), σε αντίθεση με το 57,9% των αντιπάλων τους, δείχνοντας το μικρό περιθώριο που τους στέρησε τη νίκη.