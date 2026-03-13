Η ΑΕΚ εντυπωσίασε στη φάση των «16» του UEFA Conference League, επικρατώντας με 4-0 της Τσέλιε στη Σλοβενία, και αναβαθμίζεται πλέον στις εκτιμήσεις για την κατάκτηση της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τη σελίδα στατιστικής Football Rankings στο «X», η ελληνική ομάδα θεωρείται το τρίτο φαβορί με ποσοστό 12%, μαζί με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, με την οποία αναμένεται να αναμετρηθεί στον επόμενο γύρο μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Σαμσουνσπόρ.

Πρώτο φαβορί παραμένει η Κρίσταλ Πάλας με 22%, παρά την ισοπαλία 0-0 στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΛ Λάρνακας στην Αγγλία, ενώ δεύτερη στη λίστα είναι η γαλλική Στρασμπούρ με 20%, πολύ κοντά στην ομάδα της Premier League. Ακολουθούν η Φιορεντίνα και η Μάιντς, με την ΑΕΚ να δείχνει ότι έχει αυξημένες πιθανότητες να φτάσει στα προημιτελικά και να διεκδικήσει τον τίτλο.

Δείτε την λίστα με τα φαβορί:

