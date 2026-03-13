Η ΑΕΚ έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League, μετά τη συντριβή της Τσέλιε με 4-0 στη Σλοβενία. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καθάρισε ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο με τρία γκολ και ολοκλήρωσε το αποτέλεσμα με το γκολ του Μουκουντί στο 49’.

Τα τέσσερα γκολ σημείωσαν διαφορετικοί παίκτες: Βάργκα (3’), Κοϊτά (33’), Γκατσίνοβιτς (36’) και Μουκουντί (49’). Το δεύτερο τέρμα της ΑΕΚ από τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά ξεχώρισε ιδιαίτερα, καθώς η UEFA το συμπεριέλαβε στη λίστα με τα καλύτερα γκολ της φάσης των «16», μαζί με τα γκολ των Ντουρ της Φιορεντίνα, Ισάκ της Σαχτάρ και Αλεμάο της Ράγιο Βαγιεκάνο, πιθανής αντιπάλου της ΑΕΚ στα προημιτελικά.

