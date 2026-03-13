Η δολοφονία ενός 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά επηρεάζει το επικείμενο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη, προγραμματισμένο για το Σάββατο 14 Μαρτίου. Ο νεαρός δέχθηκε πισώπλατη επίθεση το βράδυ της Πέμπτης και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα παρά τις προσπάθειες των διασωστών και γιατρών.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αιτήθηκε επισήμως την αναβολή του αγώνα προς τον ΕΣΑΚΕ και παράλληλα επικοινώνησε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με σκοπό την προστασία της δημόσιας τάξης. Η ΚΑΕ Άρης έχει δείξει επίσης θετική στάση απέναντι στην αναβολή. Παρά την έλλειψη επίσημης ανακοίνωσης, όλα δείχνουν ότι το μεγάλο ντέρμπι θα αναβληθεί.