Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν ήταν δυνατόν να μην επηρεάσει και τα Grand Prix της Formula 1, αφού μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ προς το Ιράν, οι τελευταίοι έχουν περάσει στην αντεπίθεση, χτυπώντας διάφορα χώρες του Κόλπου.

Μέσα σε αυτές είναι τόσο το Μπαχρέιν (ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10-12 Απριλίου) όσο και η Σαουδική Αραβία (17-19 Απριλίου). Δύο χώρες που φημίζονται για τους αγώνες της Formula 1 που φιλοξενούν. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν είναι πάρα πολύ πιθανό να αφαιρεθούν από το φετινό καλεντάρι αυτοί οι δύο αγώνες καθώς δύσκολα θα έχει ολοκληρωθεί ο πόλεμος ως τα μέσα του επόμενου μήνα που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν τα δύο Grand Prix.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ όπως το ESPN και το Sky News, η διοργανώτρια αρχή εξετάζει πολύ σοβαρά την ακύρωση των δύο Grand Prix, αφού η κατάσταση στην περιοχή κάθε άλλο παρά βελτιωμένη δείχνει.

Γεγονός που θα βάλει σε κίνδυνο την ασφάλεια όσων εργάζονται για να διεξαχθούν οι αγώνες. Συνεπώς είτε θα ματαιωθούν οριστικά είτε θα διεξαχθούν κάπ0ια άλλη στιγμή στη σεζόν εφόσον ο πόλεμος έχει ολοκληρωθεί και υπάρχει η απαιτούμενη ασφάλεια.