Εκτός για 2-3 εβδομάδες ο Τζέιμς – Αμφίβολος για το ματς με τον Παναθηναϊκό
Ο Μάικ Τζέιμς θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο έως τρεις εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο, που υπέστη λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague με τον Ολυμπιακό. Λόγω του τραυματισμού, ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να χάσει αρκετά παιχνίδια και είναι πολύ πιθανό να μην αγωνιστεί στην αναμέτρηση […]
Αίτημα αναβολής για το Άρης – ΠΑΟΚ μετά τη δολοφονία 20χρονου φιλάθλου
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού της ομάδας στην Καλαμαριά. Παράλληλα, κατέθεσε αίτημα για την αναβολή της αναμέτρησης με τον Άρη, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Ο νεαρός […]
Ο Γκασόλ αναλαμβάνει πρεσβευτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2026
Ο Πάου Γκασόλ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ και έναν από τους κορυφαίους μη Αμερικάνους παίκτες που έχουν αγωνιστεί ποτέ στις ΗΠΑ. Στη σπουδαία καριέρα του κατέκτησε δύο τίτλους στο NBA με τους Λος Άντζελες Λέικερς, έχοντας στο πλευρό του τον θρυλικό, Κόμπι Μπράιαντ. Παράλληλα, είχε τεράστια συμβολή και στις επιτυχίες […]
Ο Οσμάν έσβησε τα κεράκια στην τούρτα του Λεσόρ
Χθες το βράδυ στο Telecom Center Athens, είχε στηθεί από νωρίς ένα πάρτι παρά την κρισιμότητα του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις σε έναν πρόωρο «τελικό» για τους Πράσινους, όπως θα είναι και αυτοί που θα ακολουθήσουν. Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στους αγώνες μετά από ενάμιση χρόνο, ήταν λογικό να δημιουργήσει ένα αίσθημα […]