Ο Ματίας Αλμέιδα ξέσπασε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Σεβίλλης με την Μπαρτσελόνα, αναφερόμενος όχι μόνο στα αγωνιστικά του πλάνα αλλά και σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ εξέφρασε την αγανάκτησή του για την απανθρωπιά στον πλανήτη και κατήγγειλε τα τεράστια ποσά που δαπανώνται για την κατασκευή φονικών όπλων, αντί να καλύπτουν βασικές ανάγκες όπως η τροφή και η εκπαίδευση των ανθρώπων.

Η Σεβίλλη, που βρίσκεται στην 14η θέση της La Liga με +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού και έντεκα αγώνες να απομένουν, καλείται να αντιμετωπίσει δύσκολη αποστολή στο Καμπ Νόου απέναντι στην πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, την Κυριακή 15/3. Στη συνέντευξη της Παρασκευής, ο Αλμέιδα συνδύασε τα αγωνιστικά θέματα με τις καυστικές παρατηρήσεις του για την κατανομή των πόρων στον κόσμο και την αδιαφορία για τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλμέιδα:

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι μια πιστή αντανάκλαση της κοινωνίας. Επειδή σήμερα έχουμε πολέμους και εμείς μιλάμε για ένα παιχνίδι. Αυτό σημαίνει πως δεν μας ενδιαφέρει τίποτα.

Αυτό είναι το λυπηρό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Η δουλειά πρέπει να συνεχίζεται και όλα τα άλλα ακολουθούν. Υπάρχει ένας πόλεμος και σπάω το κεφάλι μου για να καταλάβω πώς να στήσω την ομάδα ώστε να γκρεμίσει μία αρνητική παράδοση 23 ετών στο Καμπ Νόου όπου δεν νικάει.

Συνεπώς περνάμε από κάτι πολύ όμορφο σε κάτι που είναι ουσιαστικά απάνθρωπο επειδή αν ο κάθε πύραυλος που εκτοξεύουν στοιχίζει 50 εκατομμύρια ευρώ και μετά λέμε μα στην Αφρική υπάρχει πείνα τότε λέω το εξής.

Γιατί αντί να εκτοξεύσουν αυτούς τους πυραύλους δεν δίνουμε 50 εκατομμύρια ευρώ σε τροφές, σε υποδομές; Συνεχίζουμε να ζούμε σε έναν κόσμο που είναι ένας κόσμος μόνος του»

Για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα το απόγευμα της Κυριακής (15/3, 17:15), είπε μεταξύ άλλων: «Το πλάνο μου για το ματς με την Μπαρτσελόνα; Προσευχές και πίστη. Για μένα η Μπαρτσελόνα διαθέτει τον κορυφαίο παίκτη στον κόσμο, τον Λαμίν Γιαμάλ».