Ο Σέρχιο Γιουλ σημείωσε ένα ιστορικό επίτευγμα στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 700 εύστοχα τρίποντα στην σύγχρονη EuroLeague (από το 2000 και μετά).

Ο Ισπανός γκαρντ μετρά πλέον 700 τρίποντα σε 2.136 προσπάθειες, με ποσοστό 32,7%, και συνέβαλε στη νίκη της Ρεάλ με 96-79, σημειώνοντας 6 πόντους και μοιράζοντας τρεις ασίστ. Ο Γιουλ διανύει την 19η σεζόν του στην EuroLeague, όλες με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, και αποτελεί παράδειγμα μακροχρόνιας συνέπειας και αφοσίωσης.

Με το τρίποντο νούμερο 700, ο Γιουλ ηγείται της ιστορικής λίστας, αφήνοντας πίσω του παίκτες όπως ο Μάικ Τζέιμς και ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ενώ ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους βρίσκεται και ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας.

First player to reach 700 three pointers made in EuroLeague history 👏@23Llull pic.twitter.com/fa1PGW3syo — EuroLeague (@EuroLeague) March 13, 2026