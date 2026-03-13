Αισιόδοξος ότι ήρθε η ώρα για την πρώτη νίκη του Άρη επί των ημερών του εμφανίστηκε ο Μιχάλης Γρηγορίου.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε στη Nova για τον απόηχο της γκέλας με τον Ατρόμητο και όσα περιμένει από την ομάδα του κόντρα στον Πανσερραϊκό. Παραδέχθηκε το ψυχολογικό βάρος στα αποδυτήρια από την έλλειψη αποτελεσμάτων, τονίζοντας από την άλλη την αλλαγή που υπάρχει στην νοοτροπία.

Ερωτώμενος αρχικά ο προπονητής του Άρη τι άφησε το προηγούμενο παιχνίδι, με τα δύο χαμένα πέναλτι και την κόκκινη κάρτα στον Γκαρέ μετά από διπλή χαμένη ευκαιρία της δικής του ομάδας να σκοράρει, απάντησε: «Άφησε την προσπάθεια… Εκεί μείναμε! Μετά από εκείνον τον αγώνα είπα ότι πρέπει να το ξεχάσουμε άμεσα, γιατί ακολουθεί ένα άλλο, πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό. Πράγματι, η προηγούμενη αναμέτρηση άφησε στο μυαλό μας τα δύο χαμένα πέναλτι και την κόκκινη κάρτα σε βάρος μας μετά από διπλή χαμένη ευκαιρία για γκολ που είχαμε, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Πρέπει να κρατήσουμε την προσπάθειά μας. Ότι προσπαθήσαμε να σκοράρουμε και να νικήσουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό ακόμη και με δέκα παίκτες! Πρέπει να κρατήσουμε τη νοοτροπία που αρχίζουν και αποκτούν τα παιδιά. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν το δρόμο και να κοιτάξουμε το επόμενο ματς, που είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες»,

Στην ερώτηση πώς διαχειρίζονται το γεγονός ότι στα τελευταία πέντε παιχνίδια, ενώ έχουν καλές εμφανίσεις, ειδικά στα δύο τελευταία, δεν έχουν νίκες, είπε με έμφαση και αισιοδοξία: «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ψυχολογικό βάρος στα αποδυτήρια, καθώς αυτά τα παιδιά ενώ διψούν να πάρουν νίκες, και το θέλουν αυτό πιο πολύ από όλους μας, δεν τις παίρνουν. Όταν δεν έρχονται οι νίκες, όλα γίνονται πιο δύσκολα. Αυτό το βάρος προσπαθούμε να αποβάλουμε. Πιστεύω ότι η προσπάθεια που κάνουμε καθημερινά στις προπονήσεις και η προσπάθεια που κάναμε στους δύο αγώνες, που είμαι εγώ στην ομάδα, πολύ σύντομα θα αποφέρει αυτό που άπαντες θέλουμε, δηλαδή νίκες!».

Ο Πανσερραϊκός έχει καλή εικόνα και καλά αποτελέσματα τελευταία, παρά το ότι είναι ουραγός στη βαθμολογία της SL. Ο Μιχάλης Γρηγορίου ρωτήθηκε πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσει ο Άρης για να πάρει τη νίκη. «Για τον Πανσερραϊκό όλοι πίστευαν ότι θα υποβιβαστεί. Τελευταία, όμως, έχει κάνει νίκες, που τον έχουν ανεβάσει και τον έχουν κάνει να ελπίζει για τη σωτηρία του. Άρα, η συγκεκριμένη ομάδα βρίσκεται σε καλή ψυχολογική διάθεση. Εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Πρέπει να πάμε εκεί και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, με τη δική μας αγωνιστική φιλοσοφία. Πρέπει να κοιτάξουμε να έχουμε ισορροπία ανάμεσα στις γραμμές μας, τόσο στον ανασταλτικό τομέα, όσο και στον επιθετικό. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τις φάσεις εκείνες, που θα μας φέρουν γκολ, ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Αυτό έχουμε στο μυαλό μας και μόνο γι’ αυτό δουλεύουμε»,

Όσο για το αν κρίνει ότι είναι έτοιμοι ψυχολογικά οι παίκτες του για το παιχνίδι και τη νίκη μετά την αναποδιά που προηγήθηκε, επισήμανε μετ’ επιτάσεως: «Είναι καλά προετοιμασμένοι οι παίκτες μου! Γνωρίζουν τις συνθήκες του αγώνα, ότι οι αντίπαλοι θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς. Είμαστε έτοιμοι ως ομάδα για κάθε συνθήκη μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πιστεύω ότι θα πάρουμε το τρίποντο».