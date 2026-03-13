Στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague, ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε της Φενέρμπαχτσε στο Βελιγράδι με 79-73, σε ένα ματς γεμάτο ανατροπές και ένταση μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς άντεξε στην πίεση των φιλοξενούμενων και πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ερυθρός Αστέρας παρέμεινε στην πρώτη εξάδα με ρεκόρ 18-13, ενώ η Φενέρ διατήρησε την κορυφή της βαθμολογίας με 22-8. Στους νικητές ξεχώρισε ο Τσίμα Μονέκε με 21 πόντους, ενώ 12 πόντους πρόσθεσαν τόσο ο Νουόρα όσο και ο Μπάτλερ. Από πλευράς Φενέρ, οι Μπόλντγουιν και Κόλσον σημείωσαν 16 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να προηγούνται 10-2, αλλά η Φενέρ απάντησε και πήρε το προβάδισμα 17-20 στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη δεύτερη περίοδο οι Τούρκοι αύξησαν τη διαφορά στο +9 (42-33) για να πάνε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, οι Σέρβοι αντεπιτέθηκαν. Με επιβλητική παρουσία στη ρακέτα και σερί 9-0, πήραν προβάδισμα 61-56 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Η Φενέρ αντέδρασε με 9 συνεχόμενους πόντους και πέρασε ξανά μπροστά (63-67), αλλά ο Ερυθρός Αστέρας απάντησε με νέο σερί 8-0 και τελικά κράτησε το προβάδισμα, φτάνοντας στη νίκη με 79-73.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 42-33, 61-56, 79-73