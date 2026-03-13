Η σεζόν του Νεοκλή Αβδάλα στο NCAA ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς το Βιρτζίνια Τεκ αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο National Invitation Tournament, επικαλούμενο θέματα φυσικής κατάστασης της ομάδας. Το πρόγραμμα στρέφεται ήδη στη σεζόν 2026/27, με στόχο την είσοδο στις κορυφαίες ομάδες του κολεγιακού πρωταθλήματος.

Ο 20χρονος περιφερειακός ολοκλήρωσε τη σεζόν με μέσο όρο 12,1 πόντους ανά αγώνα, ποσοστό 31,4% στα τρίποντα και 38,6% στα συνολικά σουτ, 3,1 ριμπάουντ, 4,6 ασίστ και 2,2 λάθη σε 31,7 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο σε 31 παιχνίδια.

Ξεχώρισαν εμφανίσεις όπως το 33/5/6 απέναντι στο Πρόβιντενς, η 30άρα κόντρα στο Γουέστερν Καρολάινα και το 17/8/4 σε ματς τριών παρατάσεων με το Βιρτζίνια, όμως η ομάδα ολοκλήρωσε τη χρονιά με ρεκόρ 19-13, πολύ μακριά από τις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας.