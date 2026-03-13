Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία του Πύργου από την τραγική απώλεια του 18χρονου που έχασε τη ζωή του μετά την πτώση από το μπαλκόνι του σπιτιού του στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο νεαρός διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί έδωσαν μεγάλη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο 18χρονος ασχολείτο με το βόλεϊ από μικρή ηλικία, αγωνιζόμενος στον Κόροιβο, ενώ τη σεζόν 2024-2025 είχε αγωνιστεί και στην Ολυμπιάδα Πατρών. Φέτος αποτελούσε μέλος της ανδρικής ομάδας του Κοροίβου.

Τον Αύγουστο του 2024 είχε στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας στο beach volley στην κατηγορία των εφήβων, ενώ είχε συμμετάσχει και σε καμπ της Ομοσπονδίας βόλεϊ με επίλεκτους Έλληνες αθλητές του beach volley, δείχνοντας το μεγάλο ταλέντο και τις προοπτικές που είχε στον αθλητισμό.

Λίγες ώρες μετά την τραγική είδηση, ο πατέρας του προχώρησε σε μια συγκλονιστική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αποχαιρετώντας τον γιο του με λόγια που ραγίζουν καρδιές.

«Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε.

Σήμερα χάσαμε το παιδί μας Ασημάκης Διονυσόπουλος ￼

Ένα παιδί μόλις 18 χρονών, γεμάτο όνειρα, δύναμη και ζωή.

Ένα παλικάρι που δεν φοβόταν τους αγώνες – ούτε στο γήπεδο, ούτε στη ζωή.

Πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley, μα πάνω απ’ όλα πρωταθλητής καρδιάς.

Ένας μαχητής που πάλευε για τα όνειρά του, ένας μαθητής της Γ’ Λυκείου που ετοιμαζόταν να ανοίξει τα φτερά του μέσα από τις Πανελλήνιες και τη ζωή που τον περίμενε.

Όμως η ζωή στάθηκε άδικη.

Και μας τον πήρε νωρίς.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το χαμόγελό του, τη δύναμή του, το πάθος του για τον αθλητισμό και τη ζωή.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα.

Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ.

Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας.

Καλό ταξίδι, παιδί μας.

Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας», γράφει.