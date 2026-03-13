Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 18χρονος μαθητής στον Πύργο, όταν έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο 18χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος στον ακάλυπτο χώρο της κατοικίας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, κυρίως στο κεφάλι.

Περίοικοι άκουσαν τον δυνατό θόρυβο και έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί.

Έρευνες για τις συνθήκες της πτώσης

Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Οι συνθήκες της πτώσης εξακολουθούν να βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Aρχές.