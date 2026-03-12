Η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή για τα όσα ειπώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη και τα δυστυχήματα στην Ισπανία. Σε ανάρτησή της στο Facebook, αναφέρθηκε επικριτικά στις δηλώσεις του Επιτρόπου Μεταφορών Απόστολου Τζιτζικώστα.

Η Καρυστιανού σημείωσε ότι ο Επίτροπος πρότεινε αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων του ERA και περισσότερους ελέγχους στους σιδηροδρόμους, αλλά μόνο μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. «Μέχρι τότε κυκλοφορούμε με δική μας ευθύνη, δηλαδή, όπως μας είπε ο πρωθυπουργός: Μετά το 2027, τα τρένα θα είναι ασφαλή!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αιχμές κατά του Επιτρόπου Μεταφορών

Η Καρυστιανού εξαπέλυσε αιχμές κατά του Απόστολου Τζιτζικώστα, υποστηρίζοντας ότι «όλοι ξέρουμε ότι αυτή η συγκάλυψη δεν υπήρχε περίπτωση να είχε συμβεί αν ήταν στη θέση του Επιτρόπου Μεταφορών εκπρόσωπος άλλου Κράτους Μέλους, και όχι η Ελλάδα». Πρόσθεσε πως «η επιλογή του κ. Τζιτζικώστα απέδειξε με το παραπάνω πως το μπάζωμα καλά κρατεί και στην Ευρώπη. Αιδώς!».

Απογοήτευση από τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αναφερόμενη στη συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Καρυστιανού τόνισε ότι επιστρέφει «με μεγάλη απογοήτευση», καθώς άκουσε τον Επίτροπο να επαναλαμβάνει «διεκπεραιωτικές υποσχέσεις» χωρίς ουσιαστικές δεσμεύσεις. Όπως ανέφερε, ο Επίτροπος «πρότεινε αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων του ERA και περισσότερους ελέγχους μετά το 2ο εξάμηνο του 2026», ενώ «για τις ευθύνες του ERA, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και της DG MOVE, της οποίας είναι Επίτροπος, τσιμουδιά».

Η ίδια σχολίασε ότι η μόνη διαδικασία επί παραβάσει της Ελλάδας που κινήθηκε «σέρνεται» με πρόσχημα την εφαρμογή ενός Action Plan, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εκ νέου από τους Ευρωπαίους πολίτες, χωρίς όμως να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των τρένων σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία.

«Δικαίωση των νεκρών»

Η Καρυστιανού κατέληξε επισημαίνοντας ότι, στο τέλος της ομιλίας του, ο Επίτροπος Τζιτζικώστας «τόλμησε να μιλήσει για δικαίωση των νεκρών». Κατά την ίδια, η στάση αυτή συνιστά προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών και αποφυγής ουσιαστικών ενεργειών για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων.

