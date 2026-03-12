Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Εύοσμο, όπου μια 33χρονη φέρεται να κούρεψε την 16χρονη κόρη της έπειτα από καβγά, επειδή – σύμφωνα με την ίδια – ήταν άτακτη. Η γυναίκα συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

Μαζί της συνελήφθη και ο 19χρονος γιος της, αδελφός της φερόμενης ως παθούσας. Μάνα και γιος κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, κατά περίπτωση άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο επεισόδια σημειώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, το πρώτο τα ξημερώματα και το δεύτερο το μεσημέρι, εις βάρος της 16χρονης. Σε ένα από αυτά, η 33χρονη φέρεται να προχώρησε στο κούρεμα της κόρης της, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και στοιχεία για σωματικές βλάβες που φέρεται να προκάλεσαν τόσο η μητέρα όσο και ο αδελφός.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από φίλη της ανήλικης, ενώ την προανάκριση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης της ΕΛ.ΑΣ. Η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου τέθηκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Η 33χρονη και ο 19χρονος οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε, ενόψει προσκόμισης ιατροδικαστικής έκθεσης, με τους δύο κατηγορούμενους να παραμένουν υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο.