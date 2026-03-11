Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Στόχος είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες στη χώρα.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 5 έρευνες σε οικίες, έχουν προσαχθεί 8 άτομα και έχει συλληφθεί ένας υπήκοος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από την Τουρκία για κακουργηματική απάτη.
Από τους 8 προσαχθέντες, οι τρεις είναι Πακιστανοί, μία Ελληνίδα, ένας Ιρακινός και τρεις Τούρκοι.
