Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 29χρονος, καταζητούμενος από τις κυπριακές αρχές για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, σύμφωνα με τις αρχές.

Όπως προκύπτει από τα διωκτικά έγγραφα, ο 29χρονος κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη. Οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν τον Ιούλιο του 2022 στην Αγία Νάπα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έκδοσή του στην Κύπρο.