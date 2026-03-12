Λίγα λεπτά πριν τις 10:30 παραδόθηκε στο ΑΤ της Πεύκης η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλεύτρια της Χρυσής Αυγής.

Η ίδια βγήκε με ΙΧ από την πλαϊνή είσοδο του σπιτιού της και συνοδευόμενη από την κόρη της μπήκε στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας έδειξαν στην Ελένη Ζαρούλια το δρόμο για τη φυλακή καθώς την καταδίκασαν σε κάθειρξη πέντε ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απέρριψαν το αίτημα για μετατροπή της ποινής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλοι τρεις καταδικασθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στη φυλακή. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν οι δικαστές στους υπόλοιπους κατηγορουμένους που κινδύνευαν να πάνε για πρώτη φορά η να επιστρέψουν στη φυλακή.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της έκτισης της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτης, Αριστοδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για 3 χρόνια.

Μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως αποφάσισε το δικαστήριο για τους Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη.