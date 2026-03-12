Η ΒΜW παρουσίασε στην Ελλάδα τη νέα, ηλεκτρική της πρόταση την ix3. Το νέο μοντέλο προσφέρει ότι πιο σύγχρονο σε επίπεδο τεχνολογίας με ηλεκτροκίνηση ανωτέρου επιπέδου που εξαφανίζει το άγχος της φόρτισης με μεγάλη αυτονομία. Το νέο μοντέλο προσφέρει μία εντελώς νέα μπαταρία με κυλινδρικές κυψέλες σχεδιασμένες στο Μόναχο, νέους ηλεκτροκινητήρες 800V – για πρώτη φορά από την BMW – με δυνατότητα φόρτισης στα 400 kW.

Το πολυτελές SUV των Βαυαρών έχει στις κορυφαίες εκδόσεις την iX3 50 xDrive, ένα ηλεκτρικό μοντέλο που συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση, αποδίδοντας συνολικά 469 ίππους και 645 Nm ροπής. Στην πράξη μπορεί να επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 4,9 δευτερόλεπτα.

Στον πίσω άξονα συναντάμε έναν εκτενώς αναβαθμισμένο, υψηλής απόδοσης, σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα ηλεκτρικής διέγερσης (EESM), ενώ στον εμπρός άξονα ένας νέος, ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας (ASM) ξεχωρίζει χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις και την υψηλή αποδοτικότητα κόστους. Ο συνδυασμός EESM και ASM υπογραμμίζει τη δέσμευση του BMW Group στην τεχνολογική ουδετερότητα και στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Η τεχνολογία κίνησης που αναπτύχθηκε για τη Neue Klasse μειώνει τις απώλειες ενέργειας κατά 40% σε σύγκριση με την τεχνολογία BMW eDrive πέμπτης γενιάς, το βάρος κατά 10% και το κόστος κατασκευής κατά 20%.

Τα πιο ωραία έρχονται με την αυτονομία του , αφού υπόσχεται ότι μετά από ένα πλήρες φουλάρισμα μπορεί να ξεπεράσει σε αυτονομία τα 600χλμ ενώ στην αστική μετακίνηση το νούμερο αυξάνεται στα 700 με 800 χλμ. Το iX3 μπορεί να φορτίζει με ισχύ έως 400 kW σε ταχυφορτιστές DC. Κοινώς μέσα σε 10 λεπτά θα αποκτήσει ενέργεια για περίπου 372 χιλιόμετρα διαδρομής, ενώ η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 21 λεπτά.