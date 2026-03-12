ΚΡΙOΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Δώστε προσοχή στην υγεία σας σήμερα. Ειδικά αν έχετε κάποια προδιάθεση σε αδιαθεσία ή έχετε συμπτώματα τα οποία κάνετε πως δεν βλέπετε, τρέξτε αμέσως σε κάποιον γιατρό. Ενα τσεκάρισμα, ποτέ δεν έβλαψε κανέναν. Είναι ευκαιρία να τραβήξετε μια κόκκινη γραμμή στις δυσκολίες που είχατε με συναδέλφους ή πελάτες.

ΤΑYΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Μια σημαντική σχέση θέλει ειδική μεταχείριση και ένα χεράκι βοηθείας από σήμερα και για δύο βδομάδες. Αν το φέρει η κουβέντα, μπορείτε να ανοίξετε τα χαρτιά σας, με ήρεμο πάντα τρόπο ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και να βγάλετε άκρη. Διαφορετικά, τις ημέρες που ακολουθούν, η φυσική ροή των πραγμάτων θα σας οδηγήσει σε αποσυμφόρηση.

ΔIΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Σκεφτείτε προσεκτικά τις ευθύνες και τις εκκρεμότητές σας αυτήν την περίοδο. Πρέπει να δαμάσετε πρώτα τις οικιακές σας υποθέσεις και παράλληλα να λάβετε υπόψη σας και τον έξω κόσμο. Κάντε όποια προσαρμογή κρίνετε απαραίτητη και αποφύγετε τις ακροβασίες σε τεντωμένα σκοινιά και νεύρα.

ΚΑΡΚIΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Θα έχετε αρκετή τροφή για σκέψη από σήμερα και για δύο εβδομάδες. Μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρήσετε απόψεις και τακτικές σε θέματα σχετικά με τη γειτονιά σας. Εναλλακτικά, ένα περίπλοκο πρόβλημα με κάποιο μέλος της οικογένειάς σας θα προκύψει.

ΛEΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία τις επόμενες 15 ημέρες να βάλετε τα οικονομικά σας ζητήματα σε μια τάξη. Ειδικά, ρίξτε το βάρος στις οικονομικές υποθέσεις της καθημερινής σας ζωής. Εάν πιάσετε τον εαυτό σας να ξοδεύει περισσότερα, μαζέψτε αμέσως το χέρι σας.

ΠΑΡΘEΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Είναι καιρός πια να ξεριζώσετε ό,τι σας πονάει στη ζωή σας και να προχωρήσετε σε νέα, φρέσκια, σοδειά ανθρώπων και πραγμάτων. Ξεκινήστε την ανανέωση από την γκαρνταρόμπα σας για να πάρετε κουράγιο για τα δυσκολότερα.

ΖΥΓOΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Τι σας απασχολεί σήμερα; Ξέρετε πολύ καλά ότι κάτι σας βαραίνει και δεν πρόκειται να αισθανθείτε καλύτερα αν δεν το αποκαλύψετε. Οσο το απωθείτε στον εγκέφαλό σας, τόσο περισσότερο κακό θα σας στοιχειώνει και θα κλέβει την ενέργειά σας. Ετσι, πάρτε βαθιά ανάσα και σοβαρό ύφος και εκτονωθείτε ξεστομίζοντάς το.

ΣΚΟΡΠΙOΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Σήμερα τονίζονται οι φιλίες, οι ελπίδες και τα όνειρα. Παράλληλα, αποκαλύπτονται και τα κακώς κείμενα με όλα αυτά. Μπορείτε να συνειδητοποιήσετε ότι τα πράγματα δεν είναι πραγματικά όπως τα φαντάζεστε, γι’ αυτό, τρέξτε να διορθώσετε ό,τι μπορείτε. Ακόμα και αν αποφασίσετε να αλλάξετε πλάνα, κάντε το με προσοχή.

ΤΟΞΟΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Πώς μπορείτε να συνδυάσετε καριέρα και μακροπρόθεσμους στόχους στη ζωή σας; Αυτό είναι το θέμα που τριγυρίζει στο μυαλό σας σήμερα. Εάν νομίζετε πως έχετε παραβλέψει αυτά τα ζητήματα, τότε είναι καιρός να κάνετε κάτι γι’ αυτό. Αν πάλι νιώθετε ότι το παρακάνετε, κάντε ένα διάλειμμα για ξεκούραση.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Οσο σίγουροι νιώθετε για την αλήθεια ενός πράγματος, τόσο περισσότερες αντιστάσεις θα συναντήσετε εάν προσπαθήσετε να αλλάξετε τη γνώμη των άλλων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά σε κάθε πρόκληση. Ποικιλία ιδεών και προτάσεων μπορεί να έρθουν και να σας συμφέρουν. Μην τις χάσετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Μια στενή σχέση σας θέλει ιδιαίτερη σκέψη τις επόμενες δύο εβδομάδες. Μπορεί η κατάσταση να έφτασε σε ένα κρίσιμο σημείο και τώρα πρέπει να εξετάσετε την επόμενη κίνησή σας με κάθε λεπτομέρεια. Εάν στο παιχνίδι μπαίνουν και θέματα αυταρχικότητας ή καταπίεσης, τότε σκεφτείτε μήπως είναι καλύτερο να κλείσετε εντελώς αυτήν την πόρτα.

ΙΧΘYΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Ο 7ος οίκος σας παίρνει κυριολεκτικά φωτιά τις επόμενες δύο εβδομάδες. Εάν η ζωή σας με κάποιο πρόσωπο ήταν γεμάτη δυσκολίες, ο κόμπος τώρα φτάνει στο χτένι. Θα κάνετε τον απολογισμό σας και θα αναλάβετε επιτέλους πρωτοβουλίες για δράση.