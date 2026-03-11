Ζώδια και προβλέψεις για σήμερα (11/3): Η ενέργεια, οι σχέσεις και οι ισορροπίες της ημέρας φέρνουν προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Διαβάστε τι επιφυλάσσουν τα άστρα για κάθε ζώδιο.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Χρειάζεστε στήριξη από τους άλλους, αλλά παράλληλα διεκδικείτε την ανεξαρτησία σας. Η εσωτερική σας σύγκρουση είναι έντονη, καθώς αναζητάτε τρόπους να ικανοποιήσετε τις ανάγκες σας χωρίς να δυσαρεστήσετε τον σύντροφό σας. Αν είστε αδέσμευτοι, μην εξετάζετε υπερβολικά τις νέες γνωριμίες.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Παρότι θα θέλατε να ξεκουραστείτε και να μη κάνετε τίποτα, η συνείδησή σας δεν σας το επιτρέπει. Φροντίστε την υγεία και την ενέργειά σας για να ενισχύσετε τον οργανισμό σας. Αναζητήστε ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και στην ευχαρίστηση.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Παρότι γνωρίζετε ότι υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν λύση, η επιρροή της Αφροδίτης σας ωθεί στη διασκέδαση. Κάντε τα όλα με μέτρο, συνδυάζοντας την απόλαυση με τις πραγματικές σας ανάγκες.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Ήρθε η ώρα να κάνετε ένα διάλειμμα από τη δουλειά και τις φιλοδοξίες σας. Αφήστε για λίγο τη λογική στην άκρη και ακούστε το ένστικτό σας. Δοκιμάστε κάτι νέο, μακριά από τα συνηθισμένα σας μέρη.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Αποφύγετε να εμπλακείτε σε ασήμαντες υποθέσεις. Κάντε ένα βήμα πίσω για να δείτε καθαρά την κατάσταση πριν πάρετε αποφάσεις. Αν ταξιδεύετε, δώστε προσοχή στη συγκέντρωσή σας, καθώς το μυαλό σας βρίσκεται αλλού.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Θέλετε να βάλετε τάξη στα οικονομικά σας και δεν θα ηρεμήσετε αν δεν το πετύχετε. Ακόμη κι αν οι γύρω σας έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, φροντίστε πρώτα τον εαυτό σας και μετά προσαρμοστείτε όπου χρειάζεται.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Νιώθετε την ανάγκη για περισσότερη υποστήριξη αλλά και για ελευθερία κινήσεων. Αν αυτά τα δύο δεν συνδυάζονται, απομακρυνθείτε προσωρινά για να ξεκαθαρίσετε τι πραγματικά χρειάζεστε.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η ξεκούραση σάς τραβά, αλλά οι προσωπικές υποθέσεις απαιτούν την προσοχή σας. Αν και συνήθως σας ευχαριστεί να βοηθάτε, σήμερα προτιμήστε να φροντίσετε τον εαυτό σας χωρίς τύψεις.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Προτιμάτε την ηρεμία και τη διασκέδαση, αλλά μικρές σκοτούρες θα επηρεάσουν τη μέρα σας. Η Σελήνη θα σας βοηθήσει να ξαναβρείτε τον έλεγχο της καθημερινότητας. Φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα ίσως σας παρασύρουν περισσότερο απ’ όσο πρέπει.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Μετά από μια περίοδο αστάθειας, αναζητάτε ξανά την ισορροπία. Μην ενεργείτε παρορμητικά για να διορθώσετε τα λάθη του παρελθόντος. Βρείτε τη χρυσή τομή ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Προσέξτε κάθε λεπτομέρεια της καθημερινότητάς σας. Σήμερα δεν είναι η κατάλληλη μέρα να ακολουθήσετε εντολές άλλων. Διατηρήστε καθαρό μυαλό για να αποφύγετε παρερμηνείες.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η διάθεσή σας είναι έντονη και οι αντιδράσεις σας μπορεί να είναι υπερβολικές. Κρατήστε αποστάσεις από καταστάσεις που σας φορτίζουν. Τα συναισθηματικά και οικονομικά ζητήματα χρειάζονται προσοχή και ψυχραιμία.