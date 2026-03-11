«Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να μπει παράνομα στη χώρα – Σπίτι μου όποιος σπάει την πόρτα, θα υφίσταται τις συνέπειες». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μια χειμαρρώδη συνέντευξη στον Γιώργο Παπαχρήστο, ανοίγει τα χαρτιά του για την οικονομική εξαθλίωση των Ελλήνων, την «αντικατάσταση πληθυσμού» και τις πολιτικές συνεργασίες.

Στη συνέντευξη ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζει τον πόλεμο και τις οικονομικές επιπτώσεις για την Ευρώπη, την ακρίβεια στην αγορά, το ενεργειακό ζήτημα και τις μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα.

Παράλληλα, τοποθετείται για την αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τη φορολογία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, ενώ απαντά και για τις δημοσκοπήσεις και τις πιθανές πολιτικές συνεργασίες μετά τις εκλογές.

Λέει χαρακτηριστικά για τον πόλεμο στο Ιράν: «Με φοβίζουν τα οικονομικά απόνερα αυτής της σύγκρουσης. Όταν, για να δώσω ένα παράδειγμα, η Ελλάδα, η Ευρώπη συνολικά αγοράζει εξακόσια τοις εκατό παραπάνω το φυσικό αέριο απ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη στριμώχνεται οικονομικά. Και όταν στριμώχνεις οικονομικά, οι κοινωνικές παροχές και όλα αυτά που πρέπει να έχει ένας χώρος δεν τα έχει. Αυτό με φοβίζει. Με τρομάζει θα έλεγα, έτσι; Ειδικά για τη χώρα μας που δεν έχουμε επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών».

Ενω για το μεταναστευτικό, μεταξύ άλλων: «Σπίτι μου όποιος μπαίνει παράνομα, όποιος σπάει την πόρτα για να μπει και δεν με ρωτάει, θα παίρνει και θα υποστεί και τα επίχειρα. Αυτή είναι η άποψή μου για έναν κράτος που θέλει να κρατήσει τα σύνορά του. Ξέρετε, είναι εύκολο να το λέμε αυτό, αλλά Ούτε ανθρωπιστικοί λόγοι τώρα».

Σε μια συζήτηση που κινείται πέρα από τις παραδοσιακές ιδεολογικές γραμμές, ο κ. Βελόπουλος αναλύει τις θέσεις του για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Βασικά σημεία της συνέντευξης: