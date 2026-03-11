- Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη, καθώς το Ιράν ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει σχεδόν 10.000 αστικές τοποθεσίες στη χώρα και έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.300 αμάχους από την έναρξη του πολέμου πριν από 11 ημέρες.
- Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 16 ανενεργά ιρανικά ναρκοθετικά σκάφη, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση που διαταραχθούν οι ροές πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.
- Η Χεζμπολάχ και ο ισραηλινός στρατός συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά καθώς ιρανικοί πύραυλοι πλήττουν το Ισραήλ, με αναφερόμενες επιδρομές στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ.
- Οι ιρανικές αντεπιθέσεις συνεχίζονται, με το Μπαχρέιν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία να αναφέρουν αναχαιτίσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών τις τελευταίες ώρες.
Γερμανία: Σε απεργιακές κινητοποιήσεις κατέρχονται οι πιλότοι της Lufthansa την Πέμπτη και την Παρασκευή
Σε απεργία αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή καλεί το συνδικάτο Cockpit περισσότερους από 5.000 πιλότους της Lufthansa. Αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις, δεν θα επηρεαστούν ωστόσο οι πτήσεις προς και από την Μέση Ανατολή.
Η Ελβετία ανακοίνωσε αύξηση 43% στις εξαγωγές όπλων για το 2025
Οι εξαγωγές ελβετικών όπλων αυξήθηκαν κατά 43% το 2025, φτάνοντας τα 948,2 εκατομμύρια φράγκα, κυρίως λόγω αυξημένης ζήτησης από τη Γερμανία, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας της χώρας.
Τραγωδία στην Ελβετία: Έξι νεκροί και πέντε τραυματίες από φωτιά σε λεωφορείο
Πληροφορίες ότι άνδρας αυτοποπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο.
Ο Γουίτκοφ στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα: «Να δούμε αν οι Ιρανοί θέλουν διάλογο»
«Ας δούμε αν οι Ιρανοί θέλουν να συζητήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές
Mήνυμα Νετανιάχου προς Ιρανούς: «Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε όσους σας καταπίεζαν επί δεκαετίες»
Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε μήνυμα προς τον λαό του Ιράν, καλώντας τους πολίτες να εκμεταλλευτούν, όπως είπε, μια «μοναδική ευκαιρία» για να απομακρύνουν το καθεστώς του Αγιατολάχ και να διεκδικήσουν την ελευθερία τους. Το μήνυμα αναρτήθηκε στον λογαριασμό του πρωθυπουργού του Ισραήλ στην πλατφόρμα X. We will continue to hit with growing force the tyrants who […]