  • Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη, καθώς το Ιράν ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει σχεδόν 10.000 αστικές τοποθεσίες στη χώρα και έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.300 αμάχους από την έναρξη του πολέμου πριν από 11 ημέρες.
  • Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 16 ανενεργά ιρανικά ναρκοθετικά σκάφη, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση που διαταραχθούν οι ροές πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.
  • Η Χεζμπολάχ και ο ισραηλινός στρατός συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά καθώς ιρανικοί πύραυλοι πλήττουν το Ισραήλ, με αναφερόμενες επιδρομές στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ.
  • Οι ιρανικές αντεπιθέσεις συνεχίζονται, με το Μπαχρέιν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία να αναφέρουν αναχαιτίσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών τις τελευταίες ώρες.

