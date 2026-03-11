Το FBI προειδοποίησε πρόσφατα τις αστυνομικές Αρχές στην Καλιφόρνια ότι το Ιράν ενδέχεται να επιχειρήσει επίθεση με drone στη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, «είχαμε πληροφορίες από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026» ότι η Τεχεράνη φέρεται να σχεδίαζε μια «αιφνιδιαστική επίθεση με drone» τα οποία θα εκτοξεύονταν από άγνωστο σκάφος στα ανοικτά των αμερικανικών ακτών, «εναντίον απροσδιόριστων στόχων στην Καλιφόρνια».

Σύμφωνα με το προειδοποιητικό μήνυμα του FBI, οι επιθέσεις θα πραγματοποιούνταν σε αντίποινα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούσαν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος. Το μήνυμα, όπως μεταδίδει το ABC News, τόνιζε ότι «δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, τη μέθοδο, τους στόχους ή τους δράστες της πιθανολογούμενης επίθεσης».

Εκπρόσωπος Τύπου του γραφείου του FBI στο Λος Άντζελες αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «δεν ανησυχεί» για ενδεχόμενες επιθέσεις που θα μπορούσαν να υποκινηθούν από το Ιράν στο αμερικανικό έδαφος.